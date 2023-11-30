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Специалист Малиновская посоветовала сдавать общий анализ крови ежегодно

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Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рекомендовала ежегодно сдавать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.
Специалист Малиновская посоветовала сдавать общий анализ крови ежегодно
  • Gettyimages.ru

«Конечно, одного только результата анализа недостаточно для постановки диагноза», — заявила специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила эксперт, обнаружение отклонений от нормы — повод для более внимательного обследования, привлечения врачей разных специальностей, использования инструментальных методов диагностики.

Помимо общего анализа крови, Малиновская посоветовала ежегодно сдавать расширенный липидный профиль, анализы на сахар в крови и гликированный гемоглобин, а также анализы на проверку состояния печени и щитовидной железы.

Ранее специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что не стоит заниматься самолечением антибиотиками.

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