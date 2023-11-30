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Аксёнов анонсировал выплаты для жителей, имущество которых пострадало при шторме

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Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал компенсационные выплаты для жителей региона, имущество которых пострадало в результате стихии.
Аксёнов анонсировал выплаты для жителей, имущество которых пострадало при шторме
  • РИА Новости

Он пояснил, что размер денежных выплат будет зависеть от степени повреждения.

«Финансовая помощь на одного человека составит от 100 тыс. рублей в случае полной потери имущества, 50 тыс. рублей — при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей», — сообщил Аксёнов.

Кроме того, собственникам жилых домов и жилых помещений в МКД положены выплаты по 7 тыс. рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья.

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев ранее сообщил, что предварительный ущерб из-за непогоды в республике составил 39,7 млрд рублей.

Он также заявил, что в Крыму около 45 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды.

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