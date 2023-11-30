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Психолог Исакова посоветовала предупреждать детей о схемах телефонных мошенников

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Психолог Ксения Исакова посоветовала родителям рассказывать ребёнку о распространённых мошеннических схемах и научить его не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Психолог Исакова посоветовала предупреждать детей о схемах телефонных мошенников
  • Gettyimages.ru

Следует повысить уровень информированности ребёнка и рассказать ему, что такое вымогательство, фишинг, мошенничество с кредитными картами, сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Нужно приучить ребёнка, что отвечать на звонки с незнакомых номеров нельзя. Для этого также можно установить определитель номера, который будет подписывать номера мошенников как «нежелательный звонок», — пояснила эксперт.

Также ребёнок должен знать, что незнакомцам никогда нельзя предоставлять личную информацию: имя, адрес, номер школы и т. п.

Исакова посоветовала составить в детском телефоне список контактов быстрого доступа для оперативной связи с близкими.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, 58% россиян полагают, что ребёнку нужно купить собственный телефон примерно к семи годам, чтобы он в любой момент мог связаться с родителями.

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