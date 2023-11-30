В Хабаровском крае рассказали о ходе обновления медучреждений по нацпроекту
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Об этом сообщает newizv.ru.
Отмечается, что отремонтировано здание отделения лучевой диагностики в Советской Гавани, проведён капитальный ремонт амбулатории в посёлке Джонке Троицкой ЦРБ, Ванинской центральной районной больницы, городских поликлиник №5 и №11, больницы имени Сергеева в Хабаровске.
В 2024 году запланирован ремонт поликлиники в посёлке Майском.
Всего в рамках программы планируется отремонтировать около 50 объектов здравоохранения, приобрести свыше тысячи единиц медицинского оборудования и 123 единицы автотранспорта.
Общий объём финансирования составит более восьми миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в медучреждениях Подмосковья заменили более 60 старых рентген-аппаратов.