ЦБ: правительство обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

В правительстве пока обсуждают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, заявила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Мы участвуем в дискуссии с коллегами из правительства, и мы предлагали повысить требования по первоначальному взносу по льготной программе, пока знаем, что этот вопрос обсуждается», — цитирует её РИА Новости.

Данилова также отметила, что лимиты по выдаче льготной ипотеки близки к завершению.

Ранее стало известно, что ЦБ может получить право вводить количественные ограничения по ипотеке.

Также сообщалось, что минимальные ставки по ипотеке в ряде банков приблизились к 20%.