RT в Telegram
Подпишись

Исследование: минимальные ставки по ипотеке в ряде банков приблизились к 20%

Короткая ссылка
Минимальные ставки по ипотечным кредитам в некоторых российских банках приблизились к 20%, следует из отчёта госкомпании «ДОМ.РФ».
Исследование: минимальные ставки по ипотеке в ряде банков приблизились к 20%
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, в период с 11 по 17 ноября средние ипотечные ставки по рыночным программам за исключением ИЖС выросли на 0,02-1,91 п.п.

Так, например, Совкомбанк повысил минимальную ставку по ипотеке на новостройки до 17,49%, акционерный банк «Россия» — 19,90%.

Ранее глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в среднем по России цены на новостройки за три года выросли на 90% — это вдвое выше темпов роста зарплат за тот же период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить