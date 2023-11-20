Исследование: минимальные ставки по ипотеке в ряде банков приблизились к 20%

Минимальные ставки по ипотечным кредитам в некоторых российских банках приблизились к 20%, следует из отчёта госкомпании «ДОМ.РФ».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, в период с 11 по 17 ноября средние ипотечные ставки по рыночным программам за исключением ИЖС выросли на 0,02-1,91 п.п.

Так, например, Совкомбанк повысил минимальную ставку по ипотеке на новостройки до 17,49%, акционерный банк «Россия» — 19,90%.

Ранее глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в среднем по России цены на новостройки за три года выросли на 90% — это вдвое выше темпов роста зарплат за тот же период.