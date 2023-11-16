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Набиуллина заявила, что цены на новостройки за три года выросли почти вдвое

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В среднем по России цены на новостройки за три года выросли на 90% — это вдвое выше темпов роста зарплат за тот же период, заявила глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что цены на новостройки за три года выросли почти вдвое
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», — цитирует её ТАСС.

По словам Набиуллиной, ЦБ России обеспокоен, что вместе с ростом ипотеки дорожает жильё: ипотечный портфель вырос за год на треть — 32% в годовом выражении.

Ранее Центробанк России заявил, что доля ипотеки с государственной поддержкой в сентябре составила около 70%.

Набиуллина сообщила, что льготную ипотеку нужно сворачивать по истечении действия программы.

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