Набиуллина заявила, что цены на новостройки за три года выросли почти вдвое

В среднем по России цены на новостройки за три года выросли на 90% — это вдвое выше темпов роста зарплат за тот же период, заявила глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», — цитирует её ТАСС.

По словам Набиуллиной, ЦБ России обеспокоен, что вместе с ростом ипотеки дорожает жильё: ипотечный портфель вырос за год на треть — 32% в годовом выражении.

Ранее Центробанк России заявил, что доля ипотеки с государственной поддержкой в сентябре составила около 70%.

Набиуллина сообщила, что льготную ипотеку нужно сворачивать по истечении действия программы.