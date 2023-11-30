RT в Telegram
Подпишись

Врач Рябков: сухой воздух в помещении вредит слизистым оболочкам носа и горла

Короткая ссылка
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков напомнил, что увлажнённый воздух в помещении препятствует распространению вирусов и бактерий.

А сухой воздух способен раздражать слизистые оболочки носа и горла и ухудшать симптомы респираторных заболеваний, таких как астма, объяснил врач в беседе с Life.ru.

«При недостатке влаги частицы пыли и грязи не оседают на поверхностях, а попадают в организм человека через органы дыхания», — объяснил Рябков.

Для поддержания влажности воздуха терапевт посоветовал проветривать помещение, регулярно делать влажную уборку и использовать увлажнитель воздуха.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить