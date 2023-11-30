Виновница смертельного ДТП в Свердловской области получила права за месяц до аварии
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ГИБДД по региону.
«Водитель Renault имела стаж вождения месяц, к административной ответственности привлекалась один раз по ч. 2 ст. 12.9 КоАП России (превышение скорости). Все участники аварии были пристёгнуты ремнём безопасности», — уточнили в ведомстве.
Авария произошла на 208-м км дороги Екатеринбург — Серов Кушвинского района.
По предварительной информации, женщина выехала на встречную полосу, когда совершала обгон, и там столкнулась с рейсовым автобусом. Сама водитель и три пассажира её авто, включая ребёнка, погибли.