Виновница смертельного ДТП в Свердловской области получила права за месяц до аварии

В ГИБДД Свердловской области сообщили, что 45-летняя владелица авто Renault Sandero, по вине которой 29 ноября произошло смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, получила права за месяц до трагедии.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ГИБДД по региону.

«Водитель Renault имела стаж вождения месяц, к административной ответственности привлекалась один раз по ч. 2 ст. 12.9 КоАП России (превышение скорости). Все участники аварии были пристёгнуты ремнём безопасности», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла на 208-м км дороги Екатеринбург — Серов Кушвинского района.

По предварительной информации, женщина выехала на встречную полосу, когда совершала обгон, и там столкнулась с рейсовым автобусом. Сама водитель и три пассажира её авто, включая ребёнка, погибли.