Трое взрослых и ребёнок погибли в результате аварии в Свердловской области

Четыре человека, включая ребёнка, погибли в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Серов.

«Водитель автомобиля, двигавшийся в сторону Серова, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с рейсовым автобусом», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Вследствие аварии погибли водитель и трое пассажиров, включая 10-летнего ребёнка.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее свердловское Министерство здравоохранения заявило, что 12 человек получили травмы в результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Также сообщалось, что около 40 машин столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололедицы.