RT в Telegram
Подпишись

Трое взрослых и ребёнок погибли в результате аварии в Свердловской области

Короткая ссылка
Четыре человека, включая ребёнка, погибли в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Серов.
Трое взрослых и ребёнок погибли в результате аварии в Свердловской области
  • РИА Новости

«Водитель автомобиля, двигавшийся в сторону Серова, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с рейсовым автобусом», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Вследствие аварии погибли водитель и трое пассажиров, включая 10-летнего ребёнка.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее свердловское Министерство здравоохранения заявило, что 12 человек получили травмы в результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Также сообщалось, что около 40 машин столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололедицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить