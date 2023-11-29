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В Свердловской области в результате массового ДТП на ЕКАД пострадали 12 человек

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Свердловское Министерство здравоохранения заявило, что 12 человек получили травмы в результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«В приёмное отделение ЦГКБ №24 Екатеринбурга доставлены семь уральцев. Всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжёлом состоянии», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ещё четыре человека были отправлены в ЦГКБ №23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести, а один пострадавший от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что около 40 машин столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололедицы.

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