В Свердловской области в результате массового ДТП на ЕКАД пострадали 12 человек
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«В приёмное отделение ЦГКБ №24 Екатеринбурга доставлены семь уральцев. Всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжёлом состоянии», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что ещё четыре человека были отправлены в ЦГКБ №23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести, а один пострадавший от госпитализации отказался.
Ранее сообщалось, что около 40 машин столкнулись на кольцевой дороге Екатеринбурга из-за гололедицы.