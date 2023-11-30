В финале чемпионата «Технолидеры Москвы» примут участие 90 молодёжных команд
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Мероприятие состоится на площадке «Цифровое деловое пространство», сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития города.
Всего в конкурсе приняли участие 198 проектов из более 20 регионов страны.
Команды делятся на школьные (от 13 до 18 лет) и студенческие (от 18 до 23 лет). 49 представленных проектов принадлежат авторству столичных команд, 21 — региональных.
Ранее RIA56 сообщало, что школьники из Оренбурга завоевали золото и серебро на соревнованиях по спортивному программированию в Татарстане.