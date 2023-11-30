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В Каменске-Уральском патрульные спасли девочку от нападения мужчины

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В Каменске-Уральском пьяный мужчина напал на восьмилетнюю девочку. Проезжавшие мимо патрульные задержали его.
В Каменске-Уральском патрульные спасли девочку от нападения мужчины
  • РИА Новости

«В тот день девочка возвращалась домой из школы. Навстречу ей вышел неизвестный мужчина, который напал на неё. К счастью, в этот момент неподалёку проезжал автомобиль полиции. Злоумышленник, испугавшись этого, оттолкнул малолетнюю и попытался спешно ретироваться, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы», — рассказал E1.ru глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По имеющимся данным, 39-летний задержанный был неоднократно судим.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК России («Иные действия сексуального характера»).

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале.

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