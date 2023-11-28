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Глава СК потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале.
Глава СК потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, речь идёт об убийстве 17-летнего юноши в результате потасовки двух групп подростков в апреле. Сначала его избили, а потом ещё несколько раз ударили ножом. В результате было возбуждено три уголовных дела, в том числе по факту кражи телефона погибшего. Вскоре после произошедшего за решёткой оказались шестеро предполагаемых нападавших, все — уроженцы Таджикистана. 

Вместе с этим уже в середине ноября из СИЗО вышел один из обвиняемых в апрельском убийстве — 19-летний Саид Азизов. По словам общественных активистов, следователи решили, что непосредственного участия в расправе он не принимал, а лишь украл телефон погибшего. При этом, по данным агентства, на уроженца Таджикистана и до этого жаловались в связи с его вызывающим и агрессивным поведением, а также нападением на школьников.

«Председатель СКР вновь затребовал у исполняющего обязанности руководителя областного управления доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела об убийстве подростка. Также он потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения и угрозы убийством другому несовершеннолетнему», — цитирует агентство заявление ведомства.

Отмечается, что, возможно, в ближайшее время в отношении Азизова заведут ещё одно дело — сразу по двум статьям.

Вместе с этим уточняется, что совершеннолетним участникам смертельной драки, если их вину докажут в суде, грозит вплоть до пожизненного срока.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки ранее судимого мигранта с жителем Самары.

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