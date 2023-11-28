Глава СК потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт об убийстве 17-летнего юноши в результате потасовки двух групп подростков в апреле. Сначала его избили, а потом ещё несколько раз ударили ножом. В результате было возбуждено три уголовных дела, в том числе по факту кражи телефона погибшего. Вскоре после произошедшего за решёткой оказались шестеро предполагаемых нападавших, все — уроженцы Таджикистана.

Вместе с этим уже в середине ноября из СИЗО вышел один из обвиняемых в апрельском убийстве — 19-летний Саид Азизов. По словам общественных активистов, следователи решили, что непосредственного участия в расправе он не принимал, а лишь украл телефон погибшего. При этом, по данным агентства, на уроженца Таджикистана и до этого жаловались в связи с его вызывающим и агрессивным поведением, а также нападением на школьников.

«Председатель СКР вновь затребовал у исполняющего обязанности руководителя областного управления доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела об убийстве подростка. Также он потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения и угрозы убийством другому несовершеннолетнему», — цитирует агентство заявление ведомства.

Отмечается, что, возможно, в ближайшее время в отношении Азизова заведут ещё одно дело — сразу по двум статьям.

Вместе с этим уточняется, что совершеннолетним участникам смертельной драки, если их вину докажут в суде, грозит вплоть до пожизненного срока.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки ранее судимого мигранта с жителем Самары.