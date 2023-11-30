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Иск о признании ЛГБТ экстремистским в России рассматривают без ответчика

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В Верховном суде России проинформировали, что рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности на территории страны проводится без представителя ответчика.
Иск о признании ЛГБТ экстремистским в России рассматривают без ответчика
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости

В Верховном суде объяснили, что в заседании участвует лишь представитель Министерства юстиции России.

При этом процесс проходит в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно».

Ранее сообщалось, что Минюст требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России движения ЛГБТ.

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