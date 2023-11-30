Иск о признании ЛГБТ экстремистским в России рассматривают без ответчика
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
В Верховном суде объяснили, что в заседании участвует лишь представитель Министерства юстиции России.
При этом процесс проходит в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно».
Ранее сообщалось, что Минюст требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России движения ЛГБТ.