Иск о признании ЛГБТ экстремистским в России рассматривают без ответчика

В Верховном суде России проинформировали, что рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности на территории страны проводится без представителя ответчика.

Об этом пишет РИА Новости.

В Верховном суде объяснили, что в заседании участвует лишь представитель Министерства юстиции России.

При этом процесс проходит в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно».

Ранее сообщалось, что Минюст требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России движения ЛГБТ.