В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки, угрозы жителям нет.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На водоочистных сооружениях в Тракторозаводском районе Волгограда был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что угрозы для персонала и жителей нет, наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано.

Ранее семья с пятью детьми отравилась парами хлора во время отдыха в коттедже с бассейном в башкирской деревне Князево.