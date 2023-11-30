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Политолог поддержал идею отменить взыскания за опоздание на работу из-за погоды

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева запретить дисциплинарные взыскания в отношении граждан за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров.
Политолог поддержал идею отменить взыскания за опоздание на работу из-за погоды
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По словам эксперта, в предложении депутата «есть зерно истины».

«Работодателю уместно закрыть глаза на опоздания работников, произошедшие из-за внезапных изменений погодных условий, особенно если речь идёт о таких природных явлениях, как наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия», — считает Орлов.

Он подчеркнул, что в последнее время погода «всё чаще преподносит сюрпризы жителям всей планеты».

«На мой взгляд, данные опоздания не должны превращаться в систему. Одно дело опоздание из-за «чёрной метели», парализовавшей движение в столичном мегаполисе несколько дней назад, другое — из-за небольшого снегопада», — заметил собеседник RT.

Именно поэтому, по мнению Орлова, важно выработать критерии, по которым опоздания «будут считаться оправданными, чтобы избежать злоупотреблений».

Ранее в Госдуме призвали отменить взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды.

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