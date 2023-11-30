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Экономист Дайнеко: пострадавшим из-за утечек данных полагается компенсация

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Эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что граждане, пострадавшие из-за утечек персональных данных, могут требовать компенсации морального вреда и понесённого ущерба.

Добиваться компенсации можно в судебном порядке, сообщила она в беседе с URA.RU.

«Компенсации невелики, редко достигают 5 тыс. рублей. Коллективный иск часто невозможен из-за того, что для разрешения спора необходимо рассматривать требования и размер вреда для каждого потерпевшего отдельно», — уточнила Дайнеко.

Однако если утечка данных привела к убыткам, можно подать в суд иск об их возмещении. Размер компенсации в этом случае индивидуален и зависит от обстоятельств дела, добавила экономист.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Антон Горелкин высказался о необходимости ужесточения штрафных санкций для бизнеса за утечки персональных данных.

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