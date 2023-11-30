Собянин рассказал о подготовке будущих инженеров и ИТ-специалистов
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог Собянина.
«С 2015 года предпрофессиональные классы уже успели отлично себя зарекомендовать — ежегодно тысячи их выпускников поступают в высшие учебные заведения, в том числе в вузы-партнёры, на базе которых дети и проходили подготовку», — заявил мэр.
Отмечается, что благодаря новому стандарту программы школ, колледжей и вузов не повторяются, а ученики могут изучать профильные предметы, посещать специальные курсы и экскурсии на предприятиях, получать профессии на базе колледжей, заниматься проектно-исследовательской деятельностью в вузах.
Ранее сообщалось, что в Москве ввели пять образовательных комплексов с начала года.