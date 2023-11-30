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Собянин рассказал о подготовке будущих инженеров и ИТ-специалистов

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом стандарте предпрофессионального образования для подготовки инженеров и ИТ-специалистов.
Собянин рассказал о подготовке будущих инженеров и ИТ-специалистов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог Собянина.

«С 2015 года предпрофессиональные классы уже успели отлично себя зарекомендовать — ежегодно тысячи их выпускников поступают в высшие учебные заведения, в том числе в вузы-партнёры, на базе которых дети и проходили подготовку», — заявил мэр.

Отмечается, что благодаря новому стандарту программы школ, колледжей и вузов не повторяются, а ученики могут изучать профильные предметы, посещать специальные курсы и экскурсии на предприятиях, получать профессии на базе колледжей, заниматься проектно-исследовательской деятельностью в вузах.

Ранее сообщалось, что в Москве ввели пять образовательных комплексов с начала года.

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