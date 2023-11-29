В Москве ввели пять образовательных комплексов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«С начала года в Новой Москве за счёт внебюджетных источников финансирования в пяти разных ЖК достроены и введены в эксплуатацию образовательные комплексы в сумме на 4285 мест», — сказал Бочкарёв.
Отмечается, что два комплекса на 1140 мест введено в поселении Десеноевское, два на 2345 мест — в поселении Сосенское и один на 500 мест — в поселении Московский.
Ранее сообщалось, что в Москве построили 59 образовательных объектов в 2023 году.