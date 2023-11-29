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В Москве ввели пять образовательных комплексов с начала года

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в столице с начала 2023 года построили пять образовательных комплексов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
В Москве ввели пять образовательных комплексов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«С начала года в Новой Москве за счёт внебюджетных источников финансирования в пяти разных ЖК достроены и введены в эксплуатацию образовательные комплексы в сумме на 4285 мест», — сказал Бочкарёв.

Отмечается, что два комплекса на 1140 мест введено в поселении Десеноевское, два на 2345 мест — в поселении Сосенское и один на 500 мест — в поселении Московский.

Ранее сообщалось, что в Москве построили 59 образовательных объектов в 2023 году.

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