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В Москве построили 59 образовательных объектов в этом году

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В Москве ввели в эксплуатацию 59 образовательных объектов — учебных корпусов, детских садов и школ — в период с января по октябрь текущего года. Их общая площадь составляет 413 тыс. кв. м.
В Москве построили 59 образовательных объектов в этом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв отметил, что такой показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за аналогичный период в эксплуатацию ввели 300 тыс. кв. м.

Заммэра подчеркнул, что все учреждения отвечают современным образовательным стандартам.

Новые заведения смогут принять свыше 10 тыс. детей из разных районов Москвы. В списке крупнейших объектов образования, в частности, школа на 2,1 тыс. мест в поселении Внуковское и учебные корпуса с дошкольными отделениями на 1,3 тыс. мест в деревне Николо-Хованское.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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