В Москве построили 59 образовательных объектов в этом году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв отметил, что такой показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за аналогичный период в эксплуатацию ввели 300 тыс. кв. м.
Заммэра подчеркнул, что все учреждения отвечают современным образовательным стандартам.
Новые заведения смогут принять свыше 10 тыс. детей из разных районов Москвы. В списке крупнейших объектов образования, в частности, школа на 2,1 тыс. мест в поселении Внуковское и учебные корпуса с дошкольными отделениями на 1,3 тыс. мест в деревне Николо-Хованское.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.