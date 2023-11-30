Сечин: Минфин при налогообложении нефтяников игнорирует изменения условий их работы

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Минфин игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяников при налогообложении.

Информация об этом опубликована на сайте компании.

При этом, по словам Сечина, постоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов.

«Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года», — сказал глава «Роснефти».

Также Сечин заявил, что постоянное усиление санкций негативно влияет на деятельность «Роснефти».

Кроме того, по его словам, налоговые изменения по газу могут привести к его дефициту.