RT в Telegram
Подпишись

Сальдо: в Херсонской области все основные институты управления уже сформированы

Короткая ссылка
Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области уже сформированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Об этом информирует ТАСС.

«Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области созданы», — сказал глава региона.

При этом он отметил, что задачей властей является совершенствование их структуры и работы.

Ранее строители из Челябинской области завершили возведение трёхэтажного дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, начатое по инициативе челябинского губернатора Алексея Текслера.

Также сообщалось, что жители Крыма участвуют в восстановлении жилых зданий в Мариуполе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить