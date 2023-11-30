Сальдо: в Херсонской области все основные институты управления уже сформированы

Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области уже сформированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Об этом информирует ТАСС.

«Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области созданы», — сказал глава региона.

При этом он отметил, что задачей властей является совершенствование их структуры и работы.

Ранее строители из Челябинской области завершили возведение трёхэтажного дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, начатое по инициативе челябинского губернатора Алексея Текслера.

Также сообщалось, что жители Крыма участвуют в восстановлении жилых зданий в Мариуполе.