Жители Крыма участвуют в восстановлении жилых зданий в Мариуполе

Крымчане помогают восстанавливать пострадавший от бомбёжек ВСУ Мариуполь. Один дом уже передали под заселение тем, кто остался без жилья. К сдаче готовятся ещё несколько многоэтажек.

«Мы зашли где-то в июле-августе прошлого года. Обосновались, поставили строительный городок, завезли людей, технику и начали строить на этом участке… На пике у нас (работает. — RT) порядка 170 человек, в среднем около сотни», — рассказал «Крыму 24» генеральный директор домостроительного комбината Валерий Скорозвон.

Помимо этого, в городе строятся детские сады и школы. Так, военные строители за полгода возвели школу «Невская» на 1 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион принимает активное участие в работе по восстановлению новых регионов, в том числе Донбасса.