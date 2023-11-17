Специалисты из Челябинской области достроили дом в Волновахе

Строители из Челябинской области завершили возведение трёхэтажного дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, начатое по инициативе челябинского губернатора Алексея Текслера. Жители посёлка уже получили ключи от новых квартир.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Наши строители активно восстанавливают школы, детские сады и больницы, жильё, дороги, многофункциональные центры, недавно реконструировали храм. Челябинская область делает всё для восстановления мирной жизни на территории Донбасса, эту работу продолжим», — процитировали губернатора в пресс-службе.

Дом на 27 квартир возвели на месте двух разрушенных во время боёв.

Ранее сообщалось, что крымчане помогают восстанавливать пострадавший от бомбёжек ВСУ Мариуполь. Один дом уже передали под заселение. К сдаче готовятся ещё несколько многоэтажек.