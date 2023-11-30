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Любимова: Минкультуры планирует продлить нацпроект «Культура» до 2030 года

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Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект «Культура» до 2030 года.

По её словам, сегодня подходит к концу уже пятый год реализации данного нацпроекта. 

При этом Любимова отметила, что уровень его кассового исполнения один из самых высоких.

«Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта «Культура» до 2030 года» — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Любимова объяснила отзыв прокатного удостоверения у фильма «Айта».

Также она предложила создать Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс.

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