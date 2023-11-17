Любимова предложила создать Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что в стране могут появиться открытый Евразийский фестиваль, а также кинопремия и музыкальный конкурс.

РИА Новости

Как она рассказала на полях Петербургского культурного форума, цель запуска новых форматов сотрудничества заключается в продвижении разнообразия культур в многополярном мире. «Эту инициативу чуть позже представит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст», — цитирует её ТАСС. Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил с предложением провести в 2024 году музыкальный конкурс «Интервидение».