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Любимова предложила создать Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс

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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что в стране могут появиться открытый Евразийский фестиваль, а также кинопремия и музыкальный конкурс.
Любимова предложила создать Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс
  • РИА Новости

Как она рассказала на полях Петербургского культурного форума, цель запуска новых форматов сотрудничества заключается в продвижении разнообразия культур в многополярном мире.

«Эту инициативу чуть позже представит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст», — цитирует её ТАСС.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил с предложением провести в 2024 году музыкальный конкурс «Интервидение».

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