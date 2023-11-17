Любимова предложила создать Евразийский кинофестиваль и музыкальный конкурс
- РИА Новости
Как она рассказала на полях Петербургского культурного форума, цель запуска новых форматов сотрудничества заключается в продвижении разнообразия культур в многополярном мире.
«Эту инициативу чуть позже представит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст», — цитирует её ТАСС.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил с предложением провести в 2024 году музыкальный конкурс «Интервидение».