Уровень безработицы в России упал до исторического минимума в 2,9%
- РИА Новости
«В октябре 2,2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные... Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше... составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что безработица в стране устойчиво низкая.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что экономике России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн трудовых ресурсов.