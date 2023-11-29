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Уровень безработицы в России упал до исторического минимума в 2,9%

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В Росстате зафиксировали исторический минимум уровня безработицы в России — 2,9%, следует из доклада.
Уровень безработицы в России упал до исторического минимума в 2,9%
  • РИА Новости

«В октябре 2,2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные... Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше... составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что безработица в стране устойчиво низкая.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что экономике России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн трудовых ресурсов.

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