Уровень безработицы в России упал до исторического минимума в 2,9%

В Росстате зафиксировали исторический минимум уровня безработицы в России — 2,9%, следует из доклада.

«В октябре 2,2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные... Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше... составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что безработица в стране устойчиво низкая.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что экономике России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн трудовых ресурсов.