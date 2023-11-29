В Псковской области завели дело после оскорблений участника СВО

Административное расследование начато по факту оскорблений в соцсетях участника спецоперации, кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского. Об этом говорится в заявлении МВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району привлекли к ответственности хозяев автомобилей и отправили их транспортные средства на спецстоянку.

Эта мера была предпринята, поскольку соседи Ползохновского по вечерам занимали парковочное место со знаком «Парковка для инвалидов». Это осложняло ветерану СВО, который потерял ногу на фронте, парковку автомобиля во дворе дома. В адрес пострадавшего начали поступать оскорбления в соцсетях и размещались посты с дискредитацией действий ВС России.

По данному факту полиция завела административное расследование по ст. 5.61 КоАП России (оскорбление) и 20.3.3 КоАП России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации).

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли награды и 1 млн рублей.