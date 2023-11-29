Путин поддержал предложение про декрет и исследования для молодых учёных

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в парке науки и искусства «Сириус» поддержал предложение о декрете и научных исследованиях для молодых специалистов отрасли, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.

«Хорошее предложение, очень правильное и реализуемое. Обязательно с коллегами поговорим», — сказал он.

Так Путин ответил на предложение увеличить время подачи документов на все конкурсы для молодых учёных и продлить статус молодого учёного на уровень доктора наук или кандидата наук в период пребывания в декрете.

Президент также заявил, что власти страны работают над повышением стипендий для аспирантов и упомянул новую выплату в 75 тыс. рублей за приоритетные исследования.

Ранее Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере. Кандидаты должны заниматься научными исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.

Конгресс молодых учёных проходит с 28 по 30 ноября в парке науки и искусств «Сириус».