RT в Telegram
Подпишись

Путин поддержал предложение про декрет и исследования для молодых учёных

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в парке науки и искусства «Сириус» поддержал предложение о декрете и научных исследованиях для молодых специалистов отрасли, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.
Путин поддержал предложение про декрет и исследования для молодых учёных
  • РИА Новости

«Хорошее предложение, очень правильное и реализуемое. Обязательно с коллегами поговорим», — сказал он.

Так Путин ответил на предложение увеличить время подачи документов на все конкурсы для молодых учёных и продлить статус молодого учёного на уровень доктора наук или кандидата наук в период пребывания в декрете.

Президент также заявил, что власти страны работают над повышением стипендий для аспирантов и упомянул новую выплату в 75 тыс. рублей за приоритетные исследования.

Ранее Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере. Кандидаты должны заниматься научными исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.

Конгресс молодых учёных проходит с 28 по 30 ноября в парке науки и искусств «Сириус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить