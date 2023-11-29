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Путин анонсировал повышение стипендии аспирантам до 75 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны работают над повышением стипендий для аспирантов и упомянул новую выплату в 75 тыс. рублей за приоритетные исследования.
Путин анонсировал повышение стипендии аспирантам до 75 тысяч рублей
  • РИА Новости

«Ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, ставили вопрос о том, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это сделаем — сейчас вот стипендия будет 75 тыс. рублей. Это, наверное, не самая большая цифра, но жить можно уже», — сказал он на встрече с молодыми учёными в парке науки и искусства «Сириус».

Ранее Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере. Кандидаты должны заниматься научными исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.

Глава государства также поручил предоставить ведущим научную и практическую работу в области искусственного интеллекта учёным доступ к суперкомпьютерам.

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