Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере
- РИА Новости
Как следует из текста документа, на получение этой стипендии смогут рассчитывать лица, получающие образование по очной форме обучения.
Помимо этого, кандидаты должны заниматься научными исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.
Стипендиатов будут выбирать их научные руководители. Выплаты будут назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно.
«Общее число лиц, получающих стипендию президента Российской Федерации, не может превышать 2 тыс. человек ежегодно», — говорится в указе главы государства.
Ранее Путин поручил предоставить ведущим научную и практическую работу в области искусственного интеллекта учёным доступ к суперкомпьютерам.