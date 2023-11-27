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Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере

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Аспиранты и адъюнкты, проводящие научные исследования в научно-технической сфере, смогут рассчитывать на стипендию в размере 75 тыс. рублей. Её учредил президент России Владимир Путин.
Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере
  • РИА Новости

Как следует из текста документа, на получение этой стипендии смогут рассчитывать лица, получающие образование по очной форме обучения.

Помимо этого, кандидаты должны заниматься научными исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.

Стипендиатов будут выбирать их научные руководители. Выплаты будут назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно.

«Общее число лиц, получающих стипендию президента Российской Федерации, не может превышать 2 тыс. человек ежегодно», — говорится в указе главы государства.

Ранее Путин поручил предоставить ведущим научную и практическую работу в области искусственного интеллекта учёным доступ к суперкомпьютерам.

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