Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере

Аспиранты и адъюнкты, проводящие научные исследования в научно-технической сфере, смогут рассчитывать на стипендию в размере 75 тыс. рублей. Её учредил президент России Владимир Путин.

Как следует из текста документа, на получение этой стипендии смогут рассчитывать лица, получающие образование по очной форме обучения.

Помимо этого, кандидаты должны заниматься научными исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.

Стипендиатов будут выбирать их научные руководители. Выплаты будут назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно.

«Общее число лиц, получающих стипендию президента Российской Федерации, не может превышать 2 тыс. человек ежегодно», — говорится в указе главы государства.

Ранее Путин поручил предоставить ведущим научную и практическую работу в области искусственного интеллекта учёным доступ к суперкомпьютерам.