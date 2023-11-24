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Путин поручил предоставить учёным доступ к суперкомпьютерам

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Российским учёным, ведущим научную и практическую работу в области искусственного интеллекта, необходимо предоставить доступ к суперкомпьютерам. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», глава государства поручил проработать механизм, который позволил бы учёным получить доступ к создаваемым в России специализированным вычислительным машинам.

«Особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта», — заявил президент.

Помимо этого, Путин высказался и о будущем искусственного интеллекта. Президент заявил, что запретить развитие таких технологий нельзя.

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