Путин поручил предоставить учёным доступ к суперкомпьютерам
Выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», глава государства поручил проработать механизм, который позволил бы учёным получить доступ к создаваемым в России специализированным вычислительным машинам.
«Особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта», — заявил президент.
Помимо этого, Путин высказался и о будущем искусственного интеллекта. Президент заявил, что запретить развитие таких технологий нельзя.