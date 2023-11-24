Путин: запретить развитие искусственного интеллекта нельзя
Соответствующее заявление он сделал на конференции по искусственному интеллекту.
«Я убеждён, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто невозможно, запретить — невозможно, все равно [технологии] будут развиваться», — сказал российский лидер.
Он также отметил, что если что-то запретят в одном месте, то эти технологии просто будут развиваться в другом.
Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им.