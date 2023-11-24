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Путин: запретить развитие искусственного интеллекта нельзя

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что запретить развитие искусственного интеллекта нельзя.

Соответствующее заявление он сделал на конференции по искусственному интеллекту.

«Я убеждён, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто невозможно, запретить — невозможно, все равно [технологии] будут развиваться», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что если что-то запретят в одном месте, то эти технологии просто будут развиваться в другом.

Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им.

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