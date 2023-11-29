Риелтор Апрелев рассказал об особенностях покупки жилья в новостройке

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал об особенностях покупки жилья на первичном рынке.

В беседе с Общественной службой новостей эксперт отметил, что застройщик может сдвинуть сроки строительства, а само здание — не соответствовать заявленным в проекте характеристикам.

«Поэтому состав проекта по инфраструктурным и социальным объектам может измениться, если он не был включён в проектную документацию изначально и не являлся частью условий реализации инвестиционного проекта», — уточнил Апрелев.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал, какие могут быть особенности при покупке квартиры для перепродажи.