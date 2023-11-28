Специалист Пысин рассказал об особенностях покупки квартиры для перепродажи
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«При выборе квартиры под флиппинг также необходимо обращать внимание на ряд её параметров. Одним из ключевых является вид из окна. Это тот параметр, который нельзя изменить и улучшить. Сегодня в столице повышенным спросом пользуются квартиры с видом на парки, пруды, реки», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, для перепродажи подходят только ликвидные квартиры, прежде всего с точки зрения локации.
Как отметил эксперт, идеальным вариантом может быть «евродвушка» площадью от 35 до 40 кв. м, в которой можно организовать просторную кухню-гостиную и небольшую изолированную спальню.
«Также ценятся флиппинговые квартиры, обладающие уникальными характеристиками. Например, с большими террасами», — добавил Пысин.
Ранее руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина заявила, что при выборе квартиры в строящемся доме прежде всего нужно обращать внимание на локацию.