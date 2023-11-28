Специалист Пысин рассказал об особенностях покупки квартиры для перепродажи

Генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал, какие могут быть особенности при покупке квартиры для перепродажи.

«При выборе квартиры под флиппинг также необходимо обращать внимание на ряд её параметров. Одним из ключевых является вид из окна. Это тот параметр, который нельзя изменить и улучшить. Сегодня в столице повышенным спросом пользуются квартиры с видом на парки, пруды, реки», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, для перепродажи подходят только ликвидные квартиры, прежде всего с точки зрения локации.

Как отметил эксперт, идеальным вариантом может быть «евродвушка» площадью от 35 до 40 кв. м, в которой можно организовать просторную кухню-гостиную и небольшую изолированную спальню.

«Также ценятся флиппинговые квартиры, обладающие уникальными характеристиками. Например, с большими террасами», — добавил Пысин.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина заявила, что при выборе квартиры в строящемся доме прежде всего нужно обращать внимание на локацию.