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Специалист Пысин рассказал об особенностях покупки квартиры для перепродажи

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Генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал, какие могут быть особенности при покупке квартиры для перепродажи.
Специалист Пысин рассказал об особенностях покупки квартиры для перепродажи
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«При выборе квартиры под флиппинг также необходимо обращать внимание на ряд её параметров. Одним из ключевых является вид из окна. Это тот параметр, который нельзя изменить и улучшить. Сегодня в столице повышенным спросом пользуются квартиры с видом на парки, пруды, реки», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, для перепродажи подходят только ликвидные квартиры, прежде всего с точки зрения локации.

Как отметил эксперт, идеальным вариантом может быть «евродвушка» площадью от 35 до 40 кв. м, в которой можно организовать просторную кухню-гостиную и небольшую изолированную спальню.

«Также ценятся флиппинговые квартиры, обладающие уникальными характеристиками. Например, с большими террасами», — добавил Пысин.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина заявила, что при выборе квартиры в строящемся доме прежде всего нужно обращать внимание на локацию.

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