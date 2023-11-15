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Риелтор Никитина дала рекомендации по выбору квартиры в строящемся доме

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Руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина заявила, что при выборе квартиры в строящемся доме прежде всего нужно обращать внимание на локацию.
Риелтор Никитина дала рекомендации по выбору квартиры в строящемся доме
  • РИА Новости

«Очень часто, рисуя рендеры своих будущих ЖК, застройщики что-то упускают. Например, не указывают линию электропередач либо высотную застройку, мешающую обзору», — пояснила она в беседе с РИАМО.

По её словам, перед покупкой жилья лучше самостоятельно приехать на место строительства.

Также рекомендуется проверить самого застройщика.

«Ещё один момент — срок готовности дома. Даже если выбираете застройщика с идеальной репутацией, то всё равно рекомендую прибавить несколько месяцев к указанной в документах дате сдачи дома», — сообщила Никитина.

Важным моментом она назвала и инфраструктуру жилого комплекса.

«И последнее, на что сегодня стоит обратить внимание при выборе новостройки, это наличие отделки в квартире. Рекомендовала бы отдавать приоритет именно таким вариантам», — добавила эксперт.

Ранее основатель юридической компании GAP Ирина Гукова напомнила, что на новое жильё предусмотрена гарантия.

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