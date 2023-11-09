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Юрист Гукова напомнила о гарантии на новое жильё

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Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова напомнила, что на новое жильё предусмотрена гарантия.
Юрист Гукова напомнила о гарантии на новое жильё
  • РИА Новости

«Если не указано обратное, то её общий срок составляет пять лет, при этом иногда в договоре прописывается меньший период гарантии. Ответственность застройщика, а также гарантийные сроки прописываются в отдельном пункте договора», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если в течение гарантийного срока собственник обнаружил в жилье существенные дефекты, а застройщик после обращения не устранил их в оперативном порядке, то владелец квартиры может обратиться в суд.

«Устранить дефекты можно и до решения суда. По закону о защите прав потребителей и Федеральному закону о долевом строительстве собственник жилья может самостоятельно произвести ремонт и только потом требовать с застройщика компенсации понесённых затрат», — уточнила Гукова.

Она добавила, что нужно зафиксировать все нарушения с участием профессионального оценщика.

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