Юрист Гукова напомнила о гарантии на новое жильё

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова напомнила, что на новое жильё предусмотрена гарантия.

«Если не указано обратное, то её общий срок составляет пять лет, при этом иногда в договоре прописывается меньший период гарантии. Ответственность застройщика, а также гарантийные сроки прописываются в отдельном пункте договора», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если в течение гарантийного срока собственник обнаружил в жилье существенные дефекты, а застройщик после обращения не устранил их в оперативном порядке, то владелец квартиры может обратиться в суд.

«Устранить дефекты можно и до решения суда. По закону о защите прав потребителей и Федеральному закону о долевом строительстве собственник жилья может самостоятельно произвести ремонт и только потом требовать с застройщика компенсации понесённых затрат», — уточнила Гукова.

Она добавила, что нужно зафиксировать все нарушения с участием профессионального оценщика.

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