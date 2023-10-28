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Юрист Ананьев предостерёг от покупки квартиры с неузаконенной перепланировкой

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Президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артём Ананьев рассказал о мерах предосторожности, которые нужны при покупке квартиры.
Юрист Ананьев предостерёг от покупки квартиры с неузаконенной перепланировкой
  • Gettyimages.ru

«Бывает такое, что продавец по каким-то причинам просит перечислить денежные средства за квартиру не ему, а другому лицу. В принципе, такое возможно, но только если это прямо прописано в договоре купли-продажи или от продавца получено письмо с просьбой заплатить другому человеку», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это в любом случае должно насторожить, поскольку если продавец отказывается принять средства на свой счёт, то у него есть долги, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы и у покупателя.

Как считает Ананьев, также рискованны сделки с квартирами с неузаконенной перепланировкой.

«Ни на какие уговоры оценщика сделать фотографии другой квартиры и выдать её за продаваемую, чтобы банк одобрил кредит, соглашаться нельзя», — сказал он.

Эксперт добавил, что главный документ о праве собственности на недвижимость является выписка из ЕГРН, и заказать её лучше несколько раз — при проверке квартиры и непосредственно перед сделкой.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

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