Рыбный рынок начал работу в Косино-Ухтомском районе Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Мы надеемся, что новый мегарынок, который мы открыли в Москве и в котором будет представлено около 500 наименований рыбы из трёх океанов и 13 морей, будет пользоваться популярностью у москвичей», — заявил мэр.
Отмечается, что на рынке будет продаваться продукция от 34 российских предприятий из 17 регионов.
«Мы со своей стороны будем обеспечивать объёмы продукции, чтобы сюда они поступали, здесь перерабатывались, и москвичи и гости города смогли покупать доступную рыбную продукцию по доступным ценам», — сказал Патрушев.
Ранее сообщалось, что на ярмарках в Ставрополе побывали более 200 тыс. человек с начала года.