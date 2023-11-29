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Рыбный рынок начал работу в Косино-Ухтомском районе Москвы

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В Косино-Ухтомском районе столицы начал работу новый рыбный рынок «Москва — на волне». На церемонии открытия присутствовали мэр Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Рыбный рынок начал работу в Косино-Ухтомском районе Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Мы надеемся, что новый мегарынок, который мы открыли в Москве и в котором будет представлено около 500 наименований рыбы из трёх океанов и 13 морей, будет пользоваться популярностью у москвичей», — заявил мэр.

Отмечается, что на рынке будет продаваться продукция от 34 российских предприятий из 17 регионов.

«Мы со своей стороны будем обеспечивать объёмы продукции, чтобы сюда они поступали, здесь перерабатывались, и москвичи и гости города смогли покупать доступную рыбную продукцию по доступным ценам», — сказал Патрушев.

Ранее сообщалось, что на ярмарках в Ставрополе побывали более 200 тыс. человек с начала года.

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