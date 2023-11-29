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Трихолог Дорош назвала стресс одной из причин выпадения волос

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Врач-косметолог, врач-трихолог «СМ-Косметологии» Эльвира Дорош заявила, что главные причины потери волос — генетическая предрасположенность и гормональное влияние. Также это может происходить на фоне стресса и ряда других факторов.
Трихолог Дорош назвала стресс одной из причин выпадения волос
  • Gettyimages.ru

«В среднем около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и гормональным влиянием», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Что касается стресса, то по словам Дорош, действие стрессовых гормонов приводит к спазму мелких сосудов и нарушению кровоснабжения. В результате волосяные фолликулы замедляют процесс роста волос.

К другим факторам эксперт отнесла неправильное питание, голодание, нехватку витаминов и минералов, острые или хронически протекающие инфекции, травмы кожи головы.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.

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