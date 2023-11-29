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Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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Столичный Департамент транспорта призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.
Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Завтра, 30 ноября, рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу. По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего вечера до 15:00 30 ноября в городе ожидаются снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим водителей в столице попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе до конца рабочей недели.

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