Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
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Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Завтра, 30 ноября, рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу. По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего вечера до 15:00 30 ноября в городе ожидаются снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим водителей в столице попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе до конца рабочей недели.