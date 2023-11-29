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RT: в ГД планируется внести поправки в проект об ограничении телефонов в школах

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Анастасия Румянцева
Источник RT в нижней палате парламента рассказал о том, что в Госдуму планируется внести поправки в проект об ограничении использования телефонов в школах.
RT: в ГД планируется внести поправки в проект об ограничении телефонов в школах
  • РИА Новости

«Сегодня в Госдуму планируют внести поправки в проект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях», — рассказал источник RT в нижней палате парламента.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект об ограничении телефонов в школах, за исключением образовательных целей и экстренных случаев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такое нововведение устранит диспропорцию между правовым статусом педагога и других участников образовательного процесса в отношении уважения человеческого достоинства.

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