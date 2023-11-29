RT: в ГД планируется внести поправки в проект об ограничении телефонов в школах
- РИА Новости
«Сегодня в Госдуму планируют внести поправки в проект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях», — рассказал источник RT в нижней палате парламента.
Ранее сообщалось, что в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект об ограничении телефонов в школах, за исключением образовательных целей и экстренных случаев.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такое нововведение устранит диспропорцию между правовым статусом педагога и других участников образовательного процесса в отношении уважения человеческого достоинства.