Губернатор: кировских школьников начали выписывать из больницы после отравления
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Госпитализированных школьников Малмыжского района начали выписывать из больницы», — говорится в сообщении.
Соколов уточнил, что к настоящему моменту состояние всех 16 госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное.
Отмечается, что школа, где произошло отравление, переведена на дистанционный режим.
Ранее стало известно, что учеников одной из школ госпитализировали с пищевым отравлением в Кировской области.