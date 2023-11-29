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Губернатор: кировских школьников начали выписывать из больницы после отравления

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Госпитализированных с пищевым отравлением учеников одной из школ Кировской области начали выписывать из больницы, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Губернатор: кировских школьников начали выписывать из больницы после отравления
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Госпитализированных школьников Малмыжского района начали выписывать из больницы», — говорится в сообщении.

Соколов уточнил, что к настоящему моменту состояние всех 16 госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что школа, где произошло отравление, переведена на дистанционный режим.

Ранее стало известно, что учеников одной из школ госпитализировали с пищевым отравлением в Кировской области.

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