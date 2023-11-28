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RT: экс-сотрудник обманного медцентра рассказал о схеме мошенничества

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В распоряжении RT оказалась аудиозапись, на которой бывший сотрудник частного медцентра в Челябинске, где обманывали людей ради денег, рассказывает о схеме работы мошенников.
RT: экс-сотрудник обманного медцентра рассказал о схеме мошенничества
  • Gettyimages.ru
  • © FG Trade Latin

Как выяснил RT, организации были по всей стране — отрабатывали в одном городе и переезжали в следующий. В медцентре работали не менее 100 человек: врачи, администраторы, контролёры.

Сначала сотрудники кол-центра по методичке обзванивали людей по базе телефонов — убеждали их пройти бесплатное обследование по несуществующей федеральной программе.

Уже в медцентре людей обрабатывали контролёры, которые называли себя медицинскими консультантами (по факту это были ребята 18—25 лет без медобразования).

«Человеку говорили: «Вот ты смертельно болен. Тебе требуется лечение». Ему рассчитывали типа специально под него подстроенный абонемент лечения и предлагали ему купить», — говорит экс-сотрудник такого медцентра.

Их курировали уже старшие контролёры, которые были «матёрыми мошенниками», отметил экс-сотрудник. Они советовали, как лучше обманывать, как оценивать состояние клиента.

Многие работники, когда понимали, что их заставляют обманывать людей, увольнялись.

28 ноября RT выяснил подробности того, как в Челябинске в частных медцентрах клиентов пугали страшными диагнозами, предлагая дорогие бесполезные процедуры.

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