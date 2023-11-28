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Мама рассказала о состоянии двухлетней дочери, найденной в сугробе на Урале

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Мама рассказала о состоянии двухлетней дочери, найденной в сугробе недалеко от её дома в Серове.
Мама рассказала о состоянии двухлетней дочери, найденной в сугробе на Урале
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

«Она клиническую смерть пережила, кислородное голодание пережила, ей надо восстановиться, и она пока в медикаментозном сне. Ей не дают в себя приходить. Так легче ей это во сне пережить. Меня не пускают к ней. Сказали, пустят либо уже когда шансов нет на выживание, либо когда из реанимации уже переведут, когда состояние будет хорошее, стабильное», — рассказала мать ребёнка в беседе с E1.ru.

По её словам, состояние дочери очень тяжёлое, у неё ещё пневмония.

Ранее стало известно, что девочку из Серова Свердловской области, которая провела в снегу несколько часов в одном подгузнике и распашонке, доставили в одну из больниц Екатеринбурга.

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