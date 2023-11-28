В Удмуртии размер средней зарплаты вырос на 5,8% по итогам сентября
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative Photos
Об этом пишет izhlife.ru.
Самые высокие зарплаты у работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 126,9 тыс. рублей в месяц.
Средняя зарплата представителей финансового и страхового сектора в регионе — 71,7 тыс. рублей, сотрудников компаний сферы IT и связи — 70,7 тыс. рублей.
Меньше всего получают работники гостиниц и предприятий общественного питания — 28,9 тыс. рублей.
Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.