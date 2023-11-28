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В Удмуртии размер средней зарплаты вырос на 5,8% по итогам сентября

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По данным Удмуртстата, в сентябре 2023 года средняя зарплата по Удмуртии составила 53,4 тыс. рублей, это на 5,8% больше, чем в августе, и на 11,4% больше, чем в сентябре прошлого года.
В Удмуртии размер средней зарплаты вырос на 5,8% по итогам сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом пишет izhlife.ru.

Самые высокие зарплаты у работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 126,9 тыс. рублей в месяц.

Средняя зарплата представителей финансового и страхового сектора в регионе — 71,7 тыс. рублей, сотрудников компаний сферы IT и связи — 70,7 тыс. рублей.

Меньше всего получают работники гостиниц и предприятий общественного питания — 28,9 тыс. рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.

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