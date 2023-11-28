В Москве учителя отстранили от занятий после рисунка свастики на уроке

Директор столичной школы №1619 Евгений Скуднов заявил об отстранении от работы учителя информатики из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока.

Как он рассказал РИА Новости, инцидент произошёл на уроке информатики 27 ноября.

«Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — отметил Скуднов.

По его словам, в настоящий момент также идёт проверка, по итогам которой будут приняты кадровые решения.

Директор учебного заведения также отметил, что с учениками, которые находились в классе во время инцидента, была проведена профилактическая беседа. На ближайшее время запланированы общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений.

Ранее Федеральная служба безопасности России возбудила два уголовных дела в отношении 60-летней жительницы Шадринска Курганской области за публичные призывы к экстремизму.