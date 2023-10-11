ФСБ возбудила дело против жительницы Шадринска за призывы к экстремизму
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, жительница Шадринска, являясь сторонницей движения за возрождение СССР, призывала в соцсетях к насильственному свержению действующей власти.
Как уточняет ТАСС, против женщины возбуждены уголовные дела по факту публичного оправдания терроризма, а также по факту призывов к экстремистской деятельности.
Ранее стало известно, что жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания.