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ФСБ возбудила дело против жительницы Шадринска за призывы к экстремизму

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Федеральная служба безопасности России возбудила два уголовных дела в отношении 60-летней жительницы Шадринска Курганской области за публичные призывы к экстремизму.
ФСБ возбудила дело против жительницы Шадринска за призывы к экстремизму
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, жительница Шадринска, являясь сторонницей движения за возрождение СССР, призывала в соцсетях к насильственному свержению действующей власти.

Как уточняет ТАСС, против женщины возбуждены уголовные дела по факту публичного оправдания терроризма, а также по факту призывов к экстремистской деятельности.

Ранее стало известно, что жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания.

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