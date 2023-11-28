Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введён на территории десяти муниципальных образований Крыма, ещё на трёх территориях ввели режим угрозы ЧС.

Также сообщалось, что полное восстановление электроснабжения на полуострове ожидается 28 ноября.

В пресс-службе МЧС России заявили, что один человек погиб и десять пострадали в результате урагана в Крыму.